Вахтанг Кикабидзе опроверг госпитализацию

Актер и певец Вахтанг Кикабидзе опроверг информацию о госпитализации корреспонденту РБК.

«Я пять лет хожу в больницу через день на диализ. Сейчас я в больнице, через два часа буду дома», — заявил Кикабидзе.

Ранее радиостанция «Говорит Москва» сообщала о госпитализации актера. На вопрос о том, пойдет ли он на похороны Иосифа Кобзона 2 сентября, Кикабидзе ответил: «Никто не приглашал на похороны. Я сейчас лежу в больнице».

Вахтанг Кикабидзе — актер, певец, автор песен, сценарист и режиссер. Он является народным артистом Грузинской ССР, заслуженным артистом Украины. Он снялся в фильмах «Мимино», «Не горюй», «ТАСС уполномочен заявить» и других.

