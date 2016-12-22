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Опытный лайнер МС-21-300 прошел первые ночные испытания
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Опытный лайнер МС-21-300 прошел первые ночные испытания
Технологии и медиа, 14:28
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Опытный лайнер МС-21-300 прошел первые ночные испытания

Опытный пассажирский лайнер МС-21-300 прошел первые ночные испытания на аэродроме летно-исследовательского института им. М.М. Громова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга.

Лайнер совершил несколько проходов над взлетно-посадочной полосой на разных высотах и впервые совершил посадку в темное время суток. В ходе полета было проверено функционирование оборудования навигации и посадки, а также внешнего светотехнического оборудования.

В испытаниях участвуют два опытных МС-21-300. Кроме того, еще три лайнера строятся на Иркутском авиазаводе.

Первый летный экземпляр МС-21-300 поднялся в воздух в мае 2017 года, второй — ровно год спустя. Ране успешно завершились первые два этапа летных испытаний разрабатываемого для лайнера двигателя ПД-14 на борту летающей лаборатории. Все тесты двигателя планируется завершить в 2021 году.

МС-21-300 — пассажирский самолет нового поколения, способный перевозить 211 пассажиров. Он создан корпорацией «Иркут» при участии Опытно-конструкторского бюро им. А.С. ​Яковлева (оба входят в состав Объединенной авиастроительной компании). К 2020 году «Иркут» планирует выпустить 10 самолетов, к 2023 году — 35, а с 2025 года начать массовое производство и выйти на максимальный его объем.

Теги: МС-21 , испытания
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