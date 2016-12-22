В Нью-Мексико при столкновении автобуса с фурой погибли семь человек

В американском штате Нью-Мексико в результате столкновения автобуса и фуры погибли семь человек. Об этом сообщает полиция штата в Twitter.

Фото: Chris Jones / Facebook

Инцидент произошел на шоссе №40 в округе Мак Кинли, сообщает CNN. По предварительным данным, у фуры лопнула одна из шин и она потеряла управление, выехав на встречную полосу, где врезалась в автобус. В автобусе находились 49 человек, включая детей. Семь человек погибли. Большинство из пассажиров были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Как сообщили телеканалу в пресс-службе полиции, число жертв может возрасти.

Национальный совет по безопасности на транспорте начал расследование происшествия.

Как сообщает Fox News, трасса в районе ДТП перекрыта, власти предупреждают о возможных задержках транспорта.

В мае при столкновении школьного автобуса с грузовиком в американском штате Нью-Джерси погибли два человека, более 43 пострадали. Автобус перевозил учеников средней школы города Парамус.