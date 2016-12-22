Трамп отменил повышение зарплат госслужащим

Президент США Дональд Трамп объявил о решении отменить повышение заработных плат для большинства федеральных служащих. Изменения в зарплатных ведомостях чиновников должны были вступить в силу с января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В своем письменном обращении к лидерам обеих палат конгресса Трамп пояснил свое решение дефицитом в государственном бюджете.

«Эти альтернативные решения по оплате труда не окажут существенного влияния на нашу способность привлекать и удерживать квалифицированную федеральную рабочую силу», — считает американский президент.

В письме американский лидер отметил, что подобные меры позволят сэкономить для бюджета Соединенных Штатов $25 млрд.

Согласно законам США, повышение зарплат государственных служащих на 2,1% происходит автоматически в начале каждого года в том случае, если в предыдущем году президентом и конгрессом не было принято другое решение. Таким образом, если законодатели поддержат решение Трампа, то зарплаты федеральных служащих в 2019 году проиндексированы не будут.