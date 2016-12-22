В Магадане возбудили дело из-за недостроенных очистных сооружений

Сотрудников департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля (САТЭК) мэрии Магадана подозревают в халатности из-за недостроенных очистных сооружений по контракту на 1,7 млрд руб., возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным следователей, САТЭК заключил контракт на сумму более 1 млрд руб. с «АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (входит в «РусГидро»). Компания должна была до 20 ноября 2013 года построить в Магадане очистные сооружения для биологической очистки сточных вод.

«В указанный срок работы, предусмотренные муниципальным контрактом, не были выполнены, в связи с чем заключены дополнительные соглашения к контракту, в результате которых общая стоимость строительства выросла до 1,7 миллиарда рублей», — рассказали в СК. Срок контракта тогда продлили до 31 декабря 2017 года.

Позже в департаменте САТЭК мэрии Магадана утвердили акт о приме в эксплуатацию объекта, работы по которому не были выполнены до конца. При этом за невыполненные работы компании заплатили более 20 млн руб.

Следователи назначили судебные экспертизы и приступили к сбору доказательств. Максимальное наказание по статье, в нарушении которой подозревают чиновников, составляет лишение свободы на срок до шести месяцев.