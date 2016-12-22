В Нидерландах отменили конкурс карикатур на пророка Мухаммеда

Депутат парламента Нидерландов от право-либеральной «Народной партии за свободу и демократию» Герт Вилдерс заявил, что не будет проводить конкурс карикатур на мусульманского пророка Мухаммеда, передает Reuters со ссылкой на его заявление.

Вилдерс подчеркнул, что не отказывается от своей антиисламской кампании, однако из-за конкурса возникала угроза для жизней граждан Нидерландов. «Моя точка зрения насчет нетерпимой натуры ислама вновь подтвердилась из-за этого», — добавил он.

Как отмечает Reuters, ранее на этой неделе полицейские задержали мужчину, который планировал нападение на Вилдерса из-за конкурса карикатур. Кроме того, по данным агентства запрещенное в России движение «Талибан» выпустило заявление, в котором призвало атаковать нидерландских военных в Афганистане.

Вилдерс неоднократно представал перед судом из-за антиисламских высказываний, так в 2010 году его обвинили в разжигании ненависти после того как он назвал Коран источником исламского терроризма. В 2011-ом его оправдали, суд счел, что его слова нужно рассматривать в рамках обсуждения иммиграционной политики и он не выступал за дискриминацию мусульман в Нидерландах.

В 2017 году «Народная партия за свободу и демократию», в которой состоит Вилдерс, заняла первое место на парламентских выборах, собрав 21,3% голосов. Ее лидером является действующий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.