В Торонто из-за стрельбы эвакуировали торговый центр

Неизвестные открыли стрельбу в торговом центре Yorksdale в канадском городе Торонто, сообщает городской отдел полиции в Twitter.

В правоохранительные органы поступило сообщение, что в торговом центре прозвучали выстрелы, после чего людей эвакуировали из здания. В результате инцидента помощь медиков потребовалась одному человеку, но, как уточнили в полиции, это не связано со стрельбой.

Полицейские рассказали, что в стрельбе подозревают двух мужчин в возрасте около 20 лет, один из которых чернокожий. По данным властей, у него пистолет черного цвета.

Сотрудники полиции опрашивают свидетелей и изучают записи с камер, установленных в магазинах. Место происшествия оцеплено, полицейские советуют не подходить к торговому центру.

На странице ТЦ в Twitter сообщается, что торговый центр будет закрыт до утра следующего дня, чтобы позволить полицейским провести расследование.