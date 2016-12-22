В Москве арестовали главу транспортной безопасности вокзалов

Мещанский суд Москвы арестовал начальника отдела транспортной безопасности московской региональной дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Константина Андрейко, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Юлия Котомина.



По ее словам, Андрейко заключен под стражу до 20 октября. Он проходит по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

В мае бывший начальник Забайкальской железной дороги был признан виновным в коммерческом подкупе, мошенничестве с использованием своего служебного положения и в сговоре, а также в злоупотреблении полномочиями. Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 900 тыс. руб.