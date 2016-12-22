ЕАБР профинансирует совместное производство АвтоВАЗа с казахами

Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставит кредит компании «Азия авто Казахстан» (СП АвтоВАЗа и казахского холдинга «Бипэк авто — Азия авто», подконтрольного бизнесмену Анатолию Балушкину) на строительство автозавода в Усть-Каменогорске. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Московского международного автосалона.

Компания получит 4 млрд руб. сроком на десять лет. «Бипэк авто — Азия авто» уже вложила в проект $67,1 млн (около 4,5 млрд руб.) собственных средств. По словам главы АвтоВАЗа Ива Каракатзаниса, планируется, что этот завод будет выпускать автомобили только для казахского рынка.

У АвтоВАЗа блокирующий пакет акций в СП (25% + одна акция), 75% принадлежит холдингу «Бипэк авто — Азия авто». ​

Строительство завода стартовало в 2013 году. Ввод первой очереди позволит выпускать 60 тыс. машин ежегодно, общая мощность завода составит 120 тыс. шт в год. В начале марта 2018 года на тот момент президент АвтоВАЗа Николя Мор в интервью газете «Ведомости» сказал, что открыть завод планируется к 2021 году.