Песков прокомментировал сообщение о возможном уходе Матвиенко из Совфеда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном уходе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, передает корреспондент РБК.

«Нужно спрашивать авторов этих публикаций: с чего они это взяли», — ответил Песков.

О возможном уходе Матвиенко с поста председателя Совета Федерации со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и к руководству «Единой России», 29 августа​ сообщило издание Znak.com. Претендентами на ее место в статье названы Андрей Турчак и Сергей Шойгу.

Валентина Матвиенко возглавляет Совет Федерации с сентября 2011 года. Ранее она была губернатором и председателем правительства Санкт-Петербурга, заместителем председателя российского правительства.