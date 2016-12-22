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Песков прокомментировал сообщение о возможном уходе Матвиенко из Совфеда
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Песков прокомментировал сообщение о возможном уходе Матвиенко из Совфеда
Политика, 14:21
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Песков прокомментировал сообщение о возможном уходе Матвиенко из Совфеда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном уходе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, передает корреспондент РБК.

«Нужно спрашивать авторов этих публикаций: с чего они это взяли», — ответил Песков.

О возможном уходе Матвиенко с поста председателя Совета Федерации со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и к руководству «Единой России», 29 августа​ сообщило издание Znak.com. Претендентами на ее место в статье названы Андрей Турчак и Сергей Шойгу.

Валентина Матвиенко возглавляет Совет Федерации с сентября 2011 года. Ранее она была губернатором и председателем правительства Санкт-Петербурга, заместителем председателя российского правительства.

Теги: Дмитрий Песков , Валенитна Матвиенко , Президент России
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