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Умер актер из сериалов «Глухарь» и «Кадетство»
Общество, 13:59
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Умер актер из сериалов «Глухарь» и «Кадетство»
Сергей Таланов (Фото: Кадр из сериала «Неизвестный»)

Заслуженный артист России Сергей Таланов умер 28 августа. Об этом РБК сообщил его друг Борис Миронов.

«У него в прошлом году был инсульт с частичной потерей речи. Я сейчас не уточнял, что произошло, но, судя по всему, это был повторный инсульт», — сказал Миронов. По его словам, прощание с актером состоится в пятницу, 31 августа, в 11:30 мск ​в Москве по адресу: улица Маршала Тимошенко, д. 25.

Таланов родился 9 сентября 1960 года в Москве в семье дрессировщика. Учился в Московском авиационном институте (МАИ). В 1986–1991 годах играл в КВН, а с 1996 года работал в Московском театре клоунады (Театриум на Серпуховке). Таланов играл в сериалах «Девять неизвестных», «Кадетство», «Глухарь 2».

Теги: актер , культура
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