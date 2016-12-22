В Кремле прокомментировали рейтинг самых влиятельных россиян от Forbes

В Кремле назвали непонятными критерии составления русским Forbes рейтинга самых влиятельных россиян, первое место в котором занял президент России Владимир Путин. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Непонятно, из чего исходит весь странный список. Не надо быть провидцем, чтобы поставить Владимира Путина на первое место», — сказал Песков.

После Путина в рейтинге идет глава Сбербанка Герман Греф, третье место занял председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, на четвертом месте — глава «Роснефти» Игорь Сечин, пятерку замыкает премьер-министр Дмитрий Медведев.

Шестым в рейтинге идет гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, седьмое место у главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, на восьмом месте расположился директор ФСБ Александр Бортников. Девятое место досталось гендиректору РЖД Олегу Белозерову, десятку замыкает президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Последнюю строчку рейтинга занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В мае американский Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных людей мира, где первое место занял глава КНР Си Цзиньпин. Второе место — у Владимира Путина, который впервые за пять лет не возглавил список. Тройку замкнул президент США Дональд Трамп.