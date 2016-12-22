Владимир Меньшов опроверг слухи о своей госпитализации

Актер и режиссер Владимир Меньшов опроверг РБК информацию о своей госпитализации.

«Это все вранье, со мной все в порядке», — сказал Меньшов.

Ранее 30 августа о госпитализации Меньшова сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, актер был госпитализирован 27 августа из-за проблем с сердцем. Отмечалось, что у врачи оценили состояние Меньшова как средне тяжелое.

Владимиру Меньшову 78 лет. Он сыграл более чем в 100 фильмах, среди которых «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Ширли-мырли», «Ночной дозор», «Дневной дозор». Также он снялся в сериале «Ликвидация». Кроме того, он был режиссером фильмов «Зависть богов», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит».

Меньшов является обладателем «Оскара» за фильм «Москва слезам не верит». Также он заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР.