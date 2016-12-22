В России разрешили использовать простую электронную подпись для госуслуг

Правительство разрешило использовать простую электронную подпись, полученную при личном обращении, для оформления заявок на предоставление госуслуг в электронной форме. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Как подчеркивается в постановлении, возможность использования простой электронной подписи предоставляется при условии, что «при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме». Отмечается, что внесенные изменения позволят сократить расходы заявителей, связанные с выпуском физического носителя сертификата ключа электронной подписи.

В настоящее время граждане могут отправлять заявки для получения услуг в электронном виде только при наличии у них усиленной электронной подписи, которая выдается на USB-носителе в удостоверяющем центре за плату.

Федеральный закон «Об электронной подписи» вступил в силу в апреле 2011 года. Документ регулирует использование двух видов электронных подписей — простой и усиленной. Последняя, в свою очередь, подразделяется на неквалифицированную и квалифицированную электронные подписи. В соответствии с законом, информация, подписанная квалифицированной электронной подписью, была признана равнозначной документу, подписанному вручную. При этом электронные документы, подписанные простой или неквалифицированной электронной подписью, признаются равнозначными бумажному документу в случаях, установленных законами.