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Из-за обрушения литейной печи в Брянске пострадали пять человек
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Из-за обрушения литейной печи в Брянске пострадали пять человек
Общество, 09:05
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Из-за обрушения литейной печи в Брянске пострадали пять человек

При обрушении части литейной печи на заводе «Бежицкая сталь» в Брянске пострадали пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального регионального центра МЧС России.

По данным ведомства, обрушилась стена печи. Предприятие работает в штатном режиме.

Как уточняет «Брянск Today», причины инцидента выясняются. На месте работают медики и спасатели.

Как рассказали РБК в пресс-службе «ПО «Бежицкая сталь», в 4:48 мск на заводе произошла утечка воды в системе охлаждения свода дуговой сталеплавильной печи. «В результате образовалась паровая пробка, которая привела к выдавливанию кирпичной футеровки свода. Период восстановления сталеплавильной печи составит 24 часа», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что пострадали пять человек бригады сталевара, их состояние оценивается как средней тяжести. «Угрозы их жизни нет», — подчеркнули в пресс-службе. Отмечается, что им будет оказана финансовая помощь.

В приемном отделении Брянской городской больницы №1 подтвердили РБК, что пострадавшие поступили в медучреждение. Информацию о числе пострадавших и их состоянии там предоставить не смогли.

«Бежицкая сталь» (входит в ЗАО «Трансмашхолдинг) является крупнейшим производителем и поставщиком вагонного литья в России. На заводе работают 4,1 тыс. человек.

В марте в Татарстане обрушилась часть кирпичного фронтона одного из зданий Казанского авиационного завода. В результате оказались повреждены два автомобиля, припаркованные возле здания.

Теги: Брянск , обрушение
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