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В США освободили из тюрьмы одного из фигурантов дела о теракте в Бостоне
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В США освободили из тюрьмы одного из фигурантов дела о теракте в Бостоне
Общество, 08:36
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В США освободили из тюрьмы одного из фигурантов дела о теракте в Бостоне

Диас Кадырбаев, друг устроившего теракт на марафоне в Бостоне Джохара Царнаева, освобожден из тюрьмы после отбытия срока. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Представитель иммиграционной и таможенной полиции США подтвердил, что Кадырбаев переведен под юрисдикцию ведомства для «предстоящей высылки» в Казахстан.

Джохар Царнаев приговорен к смертной казни
Политика

В 2014 году Кадырбаев был признан виновным в воспрепятствовании расследованию теракта на международном марафоне в Бостоне 15 апреля 2013 года, в результате которого погибли три человека и более 200 были ранены. Кадырбаев вступил в переписку с Царнаевым спустя несколько часов, после того как ФБР объявило Джохара и Тамерлана Царнаевых подозреваемыми по делу о взрыве. Джохар Царнаев попросил Кадырбаева избавиться от предметов, находящихся в его комнате в Массачусетском университете в Дартмуте, в том числе от компьютера и рюкзака. Впоследствии сотрудникам ФБР удалось найти рюкзак на мусорном полигоне. В ходе вынесения приговора Кадырбаеву в 2015 году он признал, что действовал «глупо».

Джохар Царнаев был задержан в апреле 2013 года. Его брат Тамерлан погиб в результате ранений, полученных в перестрелке с полицией. В мае 2015 года Джохара Царнаева приговорили к смертной казни, в августе его защита подала апелляцию. Царнаев находится в тюрьме строгого режима в штате Колорадо.

Теги: Казахстан , теракт в Бостоне , экстрадиция
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