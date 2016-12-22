Умерла тренировавшаяся с Терешковой космонавт Татьяна Кузнецова

Татьяна Кузнецова (Фото: gctc.ru)

Космонавт-испытатель и подполковник Военно-воздушных сил в отставке Татьяна Кузнецова умерла на 78-м году жизни 28 августа, сообщается на сайте Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК).

Кузнецова родилась 14 июля 1941 года в Москве. В марте 1962 года ее зачислили на должность космонавта-слушателя второго отряда Центра подготовки космонавтов.

С 1965 по 1966 год она проходила космическую подготовку в качестве второго пилота второго экипажа для полета на космическом корабле «Восход». Однако полет был отменен из-за закрытия программы. С 1979 по 1991 год она работала на разных должностях в управлении Центра подготовки космонавтов.

Кузнецова стала одной из пяти претенденток на первый полет женщины в космос вместе с Валентиной Терешковой, которая впоследствии осуществила полет на корабле «Восток-6».

