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НАТО рассмотрит просьбу назвать новое здание альянса в честь Маккейна
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НАТО рассмотрит просьбу назвать новое здание альянса в честь Маккейна
Политика, 18:47
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НАТО рассмотрит просьбу назвать новое здание альянса в честь Маккейна

НАТО рассматривает просьбу члена парламента Великобритании и председателя комитета по иностранным делам Тома Тунгендхата назвать новое здание штаб-квартиры альянса в Брюсселе в честь сенатора Джона Маккейна. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря НАТО Оану Лунгеску.

Она рассказала телеканалу, что такую просьбу получил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, и она «будет тщательно рассмотрена».

Война, плен, сенат: жизненный путь Джона Маккейна. Фотогалерея Еще 10 фото
Фотогалерея

В своем аккаунте в Twitter Тунгендхат разместил письмо, отправленное генсекретарю альянса 26 августа.

«Очень немногие люди воплотили ценности, на которых строится НАТО, так, как это делал сенатор Джон Маккейн», — говорится в письме.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн умер 26 августа на 82-м году жизни. За несколько дней до смерти он отказался от продолжения лечения опухоли мозга, которую у него диагностировали в 2017 году.

Новую штаб-квартиру НАТО строили с 2010 года в Брюсселе и в 2017 году передали альянсу.

Теги: Джон Маккейн , Великобритания
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