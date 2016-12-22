В Минобороны сообщили о применении в Сирии комплексов по борьбе с дронами

В Сирии применялись российские комплексы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Силок-01» и «Житель», которые использовались во время чемпионата мира по футболу на стадионах. Об этом ​сообщили РБК в пресс-службе Центрального военного округа.

Как заявил командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин, данные комплексы «успешно зарекомендовали себя во время операции в Сирийской Арабской Республике».

Комплексы БЛА показали начальникам генштабов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на выставке, которая проходит на учениях «Мирная миссия — 2018» в Челябинской области. На них прибыли представители Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Также там присутствовала делегация от страны-наблюдателя Белоруссии.

Комплекс «Силок» предназначен для автоматического обнаружения беспилотников и самостоятельного определения их координат. Он подавляет каналы управления, телеметрии и связи беспилотников. Комплекс «Житель» может засечь и подавить разведывательную аппаратуру на беспилотниках на любой высоте.

В мае источники РБК рассказали, что маневренные группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут защищать российские стадионы во время проведения ЧМ. Собеседник из Минобороны отметил, что по 11 городам России распределят комплексы «Силок», «Свет-КУ», Р-330Р «Житель» и Р-934БМВ.