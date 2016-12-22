В избиркоме Екатеринбурга сообщили об изъятии жестких дисков и документов

Сотрудники правоохранительных органов изъяли два жестких диска и документы в окружной избирательной комиссии Чкаловского района Екатеринбурга, сообщил РБК председатель горизбиркома Екатеринбурга Илья Захаров. Ранее издание Ura.ru со ссылкой на источник сообщало, что в здание избиркома пришли с обысками.
«Там не совсем обыски, там изъяли два жестких диска и некоторые документы», — отметил он.
По его словам, работа правоохранительных органов может быть связана с уголовным делом, которое возбудил Следственный комитет из-за подмены подписных листов. «Есть подозрение, что кто-то подменил подписные листы [депутата Александра] Смолина. Но пока доказательств нет никаких. В рамках возбуждения [уголовного дела] комитет работает», — добавил он.
Старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга отказался прокомментировать РБК информацию об обысках в избирательной комиссии.
Как отмечает Znak.com, из-за подмены подписных листов в СК возбудили уголовное дело о фальсификации избирательных документов, совершенной членами избирательной комиссии. После этого Чкаловский районный суд Екатеринбурга снял Смолина с выборов в городскую думу.