В Москве объявили сбор денег на реставрацию памятника Минину и Пожарскому

Государственный исторический музей открыл общероссийский сбор средств на реставрацию памятника Минину и Пожарскому в Москве, который установлен на Красной площади. Об этом сообщается на сайте проекта. Музей хочет собрать 46 млн руб.

Музей отмечает, что состояние памятника «вызывает серьезные опасения», поэтому для сохранения монумента «необходима безотлагательная реставрация».

На момент публикации на реставрацию памятника было пожертвовано 3,8 тыс. руб. Работы планируется выполнить в течение года. Памятник будет демонтирован и перенесен в мастерскую, чтобы реставрация не зависела от погодных условий. Реставраторы, в том числе очистят полости монумента от стержневой массы, удалят железные элементы, подверженные коррозии, расчистят поверхность скульптуры, заделают дефекты, отверстия и трещины и усилят дренаж полостей монумента.

Кроме того, планируется реставрация постамента памятника, в том числе будут усилены гидроизоляция и дренаж его фундамента, отреставрированы гранит, бордюр, крепления для барельефа, восстановлена позолота букв, а также будет установлена подсветка и проведены работы по озеленению.

Государственный исторический музей отметил, что памятник Минину и Пожарскому стал первым скульптурным монументом в Москве.

Монумент работы русского скульптора Ивана Мартоса был открыт 20 февраля 1818 года в честь победы русского ополчения над польскими интервентами в 1612 году. В церемонии открытия принимал участие император Александр I. Памятник был установлен в центре Красной площади, однако он мешал проведению парадов и демонстраций, потому в 1931 году его передвинули к фасаду храма Василия Блаженного.