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Кабмин Украины расширил список запрещенных к импорту российских товаров
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Кабмин Украины расширил список запрещенных к импорту российских товаров
Украинский кризис, 14:52
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Кабмин Украины расширил список запрещенных к импорту российских товаров

Правительство Украины запретило импорт на территорию страны цементного клинкера из России. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.

«Соответствующее постановление разработало Минэкономразвития с целью защиты интересов национальной экономики и интересов украинских производителей цемента», — говорится в сообщении.

По данным правительства, в 2017 году импорт российского цементного клинкера на Украину увеличился почти в два раза по сравнению с 2016 годом. В кабмине отметили, что цементный клинкер включили в список запрещенных к ввозу товаров из России в рамках политики противодействия «дискриминации Украины со стороны государства-агрессора».

В украинском правительстве уточнили, что, по последним данным, в цементной отрасли страны работает около 5,5 тыс. человек со средней зарплатой около $356 (24 тыс. руб.). С введением нового запрета планируется увеличить количество рабочих мест.

В мае власти Украины запретили ввозить из России шифер.  Эмбарго, вводимые Украиной, стали поводом для иска России в ВТО. В Москве заявили, что Киев нарушает обязанности, которые взял на себя в рамках организации.

Теги: кабмин Украины , список , запрет , импорт , товары
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