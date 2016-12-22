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Житель Татарстана обратился в ЕСПЧ с жалобой на пытки в полиции
Общество, 14:20
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Житель Татарстана обратился в ЕСПЧ с жалобой на пытки в полиции

Житель Татарстана Александр Шабалин обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на пытки в полиции Нижнекамска, из-за которых он стал инвалидом. Об этом РБК сообщили в правозащитной организации «Зона права», представляющей интересы Шабалина в ЕСПЧ, текст жалобы есть в распоряжении РБК.

Шабалин считает, что российские власти нарушили ст. 3 и ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (запрет бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и право на свободу и личную неприкосновенность).

Основанием для жалобы в ЕСПЧ стало задержание Шабалина полицией Нижнекамска в ноябре 2015 года. Тогда сотрудники УМВД по Нижнекамскому району потребовали от него признаться в краже одежды из торгового центра, незаконно удерживали его в участке без оформления протокола о задержании на протяжении 11 часов и применяли к нему силу. Шабалин дал признательные показания, однако в том же месяце уголовное дело о краже в отношении него было закрыто, так как на видеозаписи с камеры наблюдения в торговом центре оказался запечатлен другой мужчина.

После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело против сотрудников нижнекамской полиции по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия» (ч. 3 ст. 286 УК РФ), однако вскоре это дело прекратили «ввиду отсутствия в действиях стражей порядка состава преступления». Кроме того, СК предъявил Шабалину обвинения в заведомо ложном доносе и в даче ложных показаний (ст. 306 и ст. 307 УК РФ), однако суд оправдал его по обеим статьям.

В ЕСПЧ Шабалин жалуется на то, что сотрудники полиции Нижнекамска его избивали, засовывали в рот грязные тряпки и душили старыми брюками. Из-за пыток у него произошло кровоизлияние в головном мозге, он потерял зрение и получил инвалидность первой группы.

После повторной проверки дела Шабалина о пытках в полиции Нижнекамска СКР не нашел оснований для возобновления расследования. «Национальные суды не вняли доводам заявителя и признали постановление о прекращении уголовного дела от 8 июня 2017 года законным», — говорится о жалобе Шабалина в ЕСПЧ.

Теги: Татарстан , пытки , ЕСПЧ
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