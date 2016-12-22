Эксперты сервиса путешествий составили портрет типичного туриста в Крыму

Большинство туристов, прибывающих в Крым, составляют мужчины и женщины в возрасте 34–44 лет из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в поступившем в РБК пресс-релизе сервиса путешествий Туту.ру, который провел исследование туристического потока в Крым за четыре года.



Как отметили в ведомстве, летом средний возраст путешественников на полуостров снижается, потому что многие туристы едут на отдых с детьми. Гости более старшего возраста, а именно 40–44 года, приезжают в сентябре и октябре.

По данным Туту.ру, в Крым мужчины и женщины приезжают практически одинаково часто. Однако 57% мужчин предпочитают ездить на полуостров в зимние месяцы, в то время как женщин больше привлекают теплые месяцы — с мая по сентябрь.



Отдых в Крыму популярен также у жителей Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону и Самары. В 2018 году также был зафиксирован рост числа приезжих из Красноярска, Уфы и Челябинска.



Эксперты Туту.ру также проанализировали стоимость перелета на Крымский полуостров. Минимальные цены на билеты были зафиксированы в феврале (4,4 тыс. руб.), максимальные — в июне. В среднем туристы, которые хотят полететь в Крым летом, бронируют билеты за 50–60 дней до вылета, а в зимние месяцы за 10–12 дней.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил 24 августа, что с начала 2018 года полуостров посетили 5 млн человек, что на 1 млн больше чем в 2017 году, сообщается на сайте регионального ведомства. Он отметил, что по Крымскому мосту на полуостров въехал 1 млн транспортных средств. Также Волченко сказал, что Крым оправдал свое лидерство в России как самый фестивальный регион лета. В пример он привел фестиваль Koktebel JazzParty, который каждый год собирает «тысячи поклонников джаза».