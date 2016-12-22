На Кипре несколько тысяч учителей вышли на акцию протеста

В столице Кипра городе Никосия несколько тысяч учителей вышли на акцию протеста против сокращения расходов на образование. Об этом сообщает агентство Associated Press. По данным местного портала Philenews, в демонстрации приняли участие около 10 тыс. человек.

Протестная акция прошла во вторник, 28 августа, около президентского дворца. Портал Philenews отмечает, что протестующие держали плакаты с лозунгами «Уберите руки от образования» и «Мы защитим общеобразовательную школу». Кроме того, они требуют отставки министра образования.

Уточняется, что, по мнению лидеров профсоюзов учителей, сокращение расходов повлияет на качество образования. Также они выступают против других мер министерства образования, в том числе против увеличения рабочего времени для преподавателей.

Associated Press отмечает, что профсоюзные преподавательские организации планируют проголосовать за проведение еще одной акции протеста в сентябре, а также забастовки в начале года. ​Уточняется, что расходы на образования на Кипре одни из самых высоких в ​Европе.