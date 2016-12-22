Южная Корея подняла по тревоге истребители из-за китайского самолета

В Южной Корее истребители подняли по тревоге после того, как китайский военный самолет без предупреждения вошел в зону опознавания противовоздушной обороны страны. Об этом сообщили корейские военные, передает агентство Yonhap.



Как отмечается в сообщении, самолет ВВС Китая вошел в зону опознавания ПВО и находился там на протяжении четырех часов. Источник агентства сообщил, что всего в воздух были подняты более десяти самолетов, в том числе истребитель-бомбардировщик F-15K.

Отмечается, что это уже второй аналогичный инцидент с китайским самолетом за последний месяц. Подобные инциденты были также в январе, феврале и апреле.