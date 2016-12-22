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Портал из Австрии назвал причины популярности Путина у западных политиков
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Портал из Австрии назвал причины популярности Путина у западных политиков
Политика, 08:38
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Портал из Австрии назвал причины популярности Путина у западных политиков

Австрийский журналист и публицист Роберт Мисик назвал три причины, почему российский президент Владимир Путин популярен на Западе, сообщает портал Der Standart.

По его словам, от российского лидера «в восторге» ультраправая Австрийская партия свободы, партия Альтернатива для Германии и немецкая Левая партия (Die Linke). Кроме того, утверждает Мисик, популярность Путина выросла среди республиканцев в США, несмотря на то что «российские хакеры помогли Дональду Трампу». Также он вспомнил, что российского лидера пригласила на свою свадьбу глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Как утверждает публицист, есть три причины, почему президент России расположил к себе западных политиков. Первая — это то, что Путин показывает себя как сторонник традиционных семейных ценностей, являясь олицетворением мужественности «в традиционном» понимании этого слова, но в то же время утверждает, что не является сторонником «модных» либеральных концепций. «Просто потому, что он автократ и выступает за порядок вопреки хаотичному миру», — утверждает Мисик.

Второй причиной популярности Путина является то, что он критикует «мейнстримовский» либерализм, который, как полагает политолог, «связан с западной гегемонией». Мисик утверждает, что феминизм и права сексуальных меньшинств связаны с либеральной социальной гегемонией, НАТО — с западной военной гегемонией, а сущностью «западного мейнстрима» является Уолл-стрит. Политолог отмечает, что Путин «ловко представляет себя» противником выше перечисленного.

Третьей причиной популярности Путина на Западе, которую автор называет «самой удивительной», является то, что российский лидер «играет с самоиронией», «язвительным остроумием» и может сочетать в себе «авторитарного правителя», но не показывает эту черту на публике. «Без этих трех элементов не понять, как этот русский автократ стал таким популярным», — заключает Мисик.

Теги: Владимир Путин , политолог , мнение
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