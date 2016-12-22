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При взрыве бомбы у входа на рынок на Филиппинах пострадали 37 человек
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При взрыве бомбы у входа на рынок на Филиппинах пострадали 37 человек
Общество, 06:11
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При взрыве бомбы у входа на рынок на Филиппинах пострадали 37 человек

В результате взрыва в филиппинском городе Исулан, расположенном в провинции Султан-Кударат на острове Минданао, погибли по меньшей мере два человека, еще 37 получили различные ранения, сообщает Rappler.

В полиции рассказали, что самодельное взрывное устройство было заложено под одним из мотоциклов, припаркованных возле входа на ночной рынок.

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Представитель городской полиции Дэниел Целестино заявил, что пока ни одна из действующих в этом регионе радикальных группировок не взяла на себя ответственность за случившееся. Однако, как отметил он, полиция уже установила ряд лиц, которые могут быть причастны к взрыву.

В сентябре 2016 года на ночном рынке в филиппинском городе Давао прогремел взрыв, жертвами которого стали не менее 12 человек, еще 24 получили ранения. В момент происшествия в городе находился президент Филиппин Родриго Дутерте, ранее занимавший должность мэра Давао.

Теги: взрыв , Таиланд , Минданао , пострадавшие в Таиланде , погибшие
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