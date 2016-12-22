Посла Молдавии вызвали в МИД Румынии после попытки румын перейти границу

Посла Молдавии в Бухаресте вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за инцидента с группой румынских граждан, участвовавших в «Марше объединения» в городе Алба-Юлия. Об этом говорится на сайте румынского дипведомства.

В сообщении отмечается, что МИД Румынии «с вниманием и озабоченностью» следит за ситуацией на румыно-молдавской границе и запросил объяснения причин, по которым румынам не было позволено пересечь границу.

27 августа пограничная полиция Молдавии остановила на пункте пропуска группу румын, участвовавших в «Марше объединения», поскольку они «нарушили общественный порядок».