Посла Молдавии вызвали в МИД Румынии после попытки румын перейти границу
Политика, 23:06
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Посла Молдавии вызвали в МИД Румынии после попытки румын перейти границу
Посла Молдавии в Бухаресте вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за инцидента с группой румынских граждан, участвовавших в «Марше объединения» в городе Алба-Юлия. Об этом говорится на сайте румынского дипведомства.
В сообщении отмечается, что МИД Румынии «с вниманием и озабоченностью» следит за ситуацией на румыно-молдавской границе и запросил объяснения причин, по которым румынам не было позволено пересечь границу.
27 августа пограничная полиция Молдавии остановила на пункте пропуска группу румын, участвовавших в «Марше объединения», поскольку они «нарушили общественный порядок».«Марш объединения» начался в Алба-Юлии на западе Румынии в начале июля и должен завершиться 1 сентября в Кишиневе. Одним из организаторов марша выступила гражданская платформа Actunea-2012, объединяющая неправительственные румынские и молдавские организации. Целью марша является демонстрация воли румын и молдаван к объединению. Символом этого является факел, который участники передают в виде эстафеты.