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Кабмин расширил список имеющих право присуждать ученые степени вузов
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Кабмин расширил список имеющих право присуждать ученые степени вузов
Общество, 21:28
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Кабмин расширил список имеющих право присуждать ученые степени вузов

Правительство России разрешило Томскому государственному университету и Санкт-Петербургскому политехническому университету им. Петра Великого самостоятельно выдавать дипломы кандидатов и докторов наук. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Отмечается, что эти вузы являются национальными исследовательскими университетами, соответствуют основным критериям и имеют диссертационные советы.

Перечень образовательных организаций, которые имеют право самостоятельно присуждать ученые степени, был утвержден распоряжением правительства от 23 августа 2017 года. В него вошли четыре научные организации и 19 вузов​. С включением в список двух новых университетов это число возросло до 25 позиций.

Еще двум вузам — МГУ им. Ломоносова и СПбГУ — право присуждать степени дано на основании федерального закона.

Теги: высшее образование , Вуз , ученая степень
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