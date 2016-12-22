Кабмин расширил список имеющих право присуждать ученые степени вузов

Правительство России разрешило Томскому государственному университету и Санкт-Петербургскому политехническому университету им. Петра Великого самостоятельно выдавать дипломы кандидатов и докторов наук. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Отмечается, что эти вузы являются национальными исследовательскими университетами, соответствуют основным критериям и имеют диссертационные советы.
Перечень образовательных организаций, которые имеют право самостоятельно присуждать ученые степени, был утвержден распоряжением правительства от 23 августа 2017 года. В него вошли четыре научные организации и 19 вузов. С включением в список двух новых университетов это число возросло до 25 позиций.
Еще двум вузам — МГУ им. Ломоносова и СПбГУ — право присуждать степени дано на основании федерального закона.