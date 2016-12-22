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В Ульяновской области пропала пачка бюллетеней для выборов в заксобрание
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В Ульяновской области пропала пачка бюллетеней для выборов в заксобрание
Общество, 19:44
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В Ульяновской области пропала пачка бюллетеней для выборов в заксобрание

Засвияжская избирательная комиссия №2 при пересчете полученного из типографии тиража обнаружила пропажу 1 тыс. бюллетеней для голосования на выборах в Законодательное собрание Ульяновской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря облизбиркома Ирину Курнавкину.

По ее словам, комиссия недосчиталась одной пачки бюллетеней. Причины ее пропажи выясняются. Курнавкина отметила, что 28 августа было принято решение пересчитать тираж бюллетеней для всей территориальной группы №17, в состав которой входит избирательная комиссия. Прошлый тираж будет полностью уничтожен, а если пропавшая пачка будет обнаружена, то воспользоваться ей будет нельзя, так как систему защиты изменят. «Вместо красной танкерной сетки будет светло-фиолетовая», — сказала она.

Выборы депутатов Законодательного собрания Ульяновской области пройдут в единый день голосования 9 сентября. В парламент региона будут избраны 36 депутатов.

Теги: Выборы , Ульяновская область , бюллетени
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