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Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО в первом полугодии снизилась на 19%
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Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО в первом полугодии снизилась на 19%
Бизнес, 19:26
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Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО в первом полугодии снизилась на 19%

Чистая прибыль «Транснефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе—июне 2018 года снизилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 92,07 млрд руб. Об этом говорится в промежуточном отчете компании.

Согласно документу выручка «Транснефти» увеличилась на 5% и составила 463,3 млрд руб. Операционная прибыль компании сократилась на 3,3%, до 121,37 млрд руб., а доналоговая прибыль на 20%, до 125,25 млрд руб.

В феврале председатель правления и президент «Транснефти» Николай Токарев заявил, что выручка компании в 2017 году превысила 800 млрд руб., чистая прибыль составила 186 млрд руб. Токарев отметил, что все показатели были выполнены в полном объеме.

Теги: выручка , прибыль , «Транснефть»
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