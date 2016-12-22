«Дочка» «Роскосмоса» разработала защиту от хакеров для спутников «Сфера»

Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в «Роскосмос») разработали решения для защиты низкоорбитальной многофункциональной спутниковой системы связи «Сфера» от хакерских атак, а также для обеспечения длительной работы в автономном режиме и сохранения работоспособности при выходе множества спутников из строя. Об этом говорится в сообщении на сайте РКС.

Отмечается, что информация системы будет защищена с помощью технологии шифрования. По словам главного специалиста Центра систем спутниковой связи РКС Игоря Пантелеймонова, в системе не будет отдельных линий для управления космическими аппаратами и передачи абонентского трафика. «Данные будут поступать в едином потоке через магистральные фидерные и межспутниковые радиолинии с применением стека протоколов TCP/IP, но в отдельных виртуальных локальных сетях (VLAN)», — пояснил Пантелеймонов.

Также предусмотрена защита от массового выхода спутников из строя, который может произойти в том числе из-за вспышки на солнце или при столкновении с другими предметами. «Маршрутизаторы космических аппаратов позволят направлять информационные потоки в обход вышедших из строя аппаратов и оптимально перераспределять трафик», — отмечается в сообщении. В РКC заявили, что благодаря этому система может работать даже при выходе из строя 50% спутников.

О российской космической программе «Сфера» президент России Владимир Путин сообщил в ходе прямой линии в июне. В ближайшие годы для нее планируется запустить 600 спутников. Путин отметил, что «Сфера» способна заменить кабельную связь, при этоv она дешевле и доступнее.