МИД сообщил о возможных перебоях в работе вокзалов и аэропортов в Европе

Департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) Министерства иностранных дел России на своей странице в Twitter предупредил о возможных перебоях в работе аэропортов, железнодорожных вокзалов и паромов в Великобритании, Нидерландах, Италии, Испании и Греции.
Так, в Греции 3 сентября из-за национальной забастовки работников водного транспорта будет прекращено паромное сообщение. В Испании из-за частичной забастовки в аэропорту Сантандер с 8 по 17 сентября возможны изменения в расписании рейсов. Отмечается, что запланированная на 7 сентября забастовка сотрудников железнодорожной компании talo NTV в Италии также может привести к сбоям в сообщении.
В Великобритании ожидаются изменения в расписании движения поездов 1 и 2 сентября из-за закрытия на ремонт Юстонского вокзал в Лондоне.
«Нидерланды — 28 августа — изменения в работе международного аэропорта Сипхол, город Амстердам, вследствие технического сбоя в системе управления воздушным движением», — говорится в сообщении ведомства.
15 августа в течение почти часа воздушное пространство Нидерландов было закрыто на прием и вылет рейсов из-за сбоя в коммуникационной системе, с помощью которой пилоты обмениваются сообщениями с диспетчерской службой.