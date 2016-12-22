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МИД сообщил о возможных перебоях в работе вокзалов и аэропортов в Европе
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МИД сообщил о возможных перебоях в работе вокзалов и аэропортов в Европе
Общество, 15:08
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МИД сообщил о возможных перебоях в работе вокзалов и аэропортов в Европе

Департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) Министерства иностранных дел России на своей странице в Twitter предупредил о возможных перебоях в работе аэропортов, железнодорожных вокзалов и паромов в Великобритании, Нидерландах, Италии, Испании и Греции.

Так, в Греции 3 сентября из-за национальной забастовки работников водного транспорта будет прекращено паромное сообщение. В Испании из-за частичной забастовки в аэропорту Сантандер с 8 по 17 сентября возможны изменения в расписании рейсов. Отмечается, что запланированная на 7 сентября забастовка сотрудников железнодорожной компании talo NTV в Италии также может привести к сбоям в сообщении.

В Великобритании ожидаются изменения в расписании движения поездов 1 и 2 сентября из-за закрытия на ремонт Юстонского вокзал в Лондоне.

«Нидерланды — 28 августа — изменения в работе международного аэропорта Сипхол, город Амстердам, вследствие технического сбоя в системе управления воздушным движением», — говорится в сообщении ведомства.

15 августа в течение почти часа воздушное пространство Нидерландов было закрыто на прием и вылет рейсов из-за сбоя в коммуникационной системе, с помощью которой пилоты обмениваются сообщениями с диспетчерской службой.

Теги: Европа , Аэропорт , МИД
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