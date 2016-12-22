ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,98 66,89 EUR Нал. 79,36 78,21 USD Бирж. 67,37 -0,15 EUR Бирж. 78,83 -0,04 USD ЦБ. 67,40 -0,39 EUR ЦБ. 78,23 -0,18 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6933,52 +221,52 IMOEX 2321,35 +0,36% RTSI 1085,59 +0,13% Brent 76,71 +1,23% DJIA 26049,64 +1,01% Nasdaq 8017,90 +0,91%
Netflix нашел замену обвиненному в расизме начальнику отдела коммуникаций
Лента новостей
В Саудовской Аравии допустили военную операцию против Ирана 12:51, Политика Путин сделал селфи с жителями Омска и расписался в дневниках школьников 12:35, Общество Нужный момент: почему санкции выгодны для криптовалюты 12:27, Крипто Цифровые убытки: cколько денег теряет бизнес из-за киберпреступников 12:25, РБК и Microsoft Кремль анонсировал телеобращение Путина по пенсионной реформе 12:24, Общество Объединенная вагонная компания поставит вагоны в Южную Америку 12:22, Бизнес Nestle получила право на продажу кофе Starbucks 12:14, Бизнес Свердловский министр взыскал с Минфина России 3 млн руб. 12:09, Общество Роскомнадзор пригрозил заблокировать «Яндекс.Видео» в течение трех дней 12:06, Технологии и медиа Государство привлекает частных инвесторов в сферу образования 11:59, РБК и Сбербанк Прогнозы дня: рубль останется под давлением, причин для падения акций нет 11:54, Quote Два американских биржевых индекса побили рекорд в один день 11:52, Quote СМИ узнали о намерении Роналдо купить испанский футбольный клуб 11:48, Спорт Суд признал банкротом банк «Советский» 11:47, Бизнес Как живут японцы в России и что нужно знать о культуре Японии 11:46, РБК и Subaru Стоимость самого дорогого особняка в Москве составляет 2 млрд рублей 11:46, Недвижимость Стол, стул и чашка кофе: как открыть коворкинг 11:43, Строительство  Роспотребнадзор дал советы по выбору школьного рюкзака 11:41, Общество «Стив Джобс от инвестирования» назвал главные беды российского бизнеса 11:38, Бизнес Netflix нашел замену обвиненному в расизме начальнику отдела коммуникаций 11:38, Бизнес Лори Бир, JP Morgan: в ближайшие годы блокчейн станет главной технологией 11:31, Крипто СМИ узнали о привлечении к «делу Скрипалей» «уникальных» детективов 11:29, Общество Как частные инвесторы модернизируют сектор ЖКХ 11:25, РБК и Сбербанк Генконсульство прокомментировало задержание танкера в Южной Корее 11:18, Общество Решение по иску Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли вступило в силу 11:14, Политика Путин пообещал «завтра» высказаться о пенсионной реформе 11:10, Политика АвтоВАЗ раскрыл цены на новую Lada Granta 11:05, Бизнес Министр экологии Франции объявил об отставке 10:50, Политика
Netflix нашел замену обвиненному в расизме начальнику отдела коммуникаций
Бизнес, 11:38
0
Netflix нашел замену обвиненному в расизме начальнику отдела коммуникаций

Новым главой по коммуникациям стримингового сервиса Netflix станет Рейчел Уэтстоун. Об этом сообщили в компании, пишет The Wall Street Journal.

Представитель Netflix рассказал, что она начнет исполнять свои обязанности через несколько недель. По его словам, ей необходимо уладить все вопросы с ее нынешней работой и перейти в Netflix. В 2017 году Уэтстоун была назначена вице-президентом по вопросам коммуникаций в Facebook.

Главу коммуникаций Netflix уволили за расистские слова о чернокожих
Общество


Предыдущий глава отделения по коммуникациям Netflix ​Джонатан Фридланд покинул свой пост, после того как стало известно о его расистских высказываниях, которые он допускал во время встреч с сотрудниками, сообщалось в конце июня. По словам сотрудников компании, он оскорблял афроамериканцев, о чем было доложено руководству. Фридланд заявил, что сожалеет о своих словах, и признал, что он допускал некорректные выражения.

Теги: отставка , Сервис , коммуникационные услуги
Главное
Кремль анонсировал телеобращение Путина по пенсионной реформе Общество
Материалы по теме
Финансовый директор Netflix ушел в отставку Общество
Акции Netflix упали на 14% на фоне публикации отчетности Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter