Netflix нашел замену обвиненному в расизме начальнику отдела коммуникаций

Новым главой по коммуникациям стримингового сервиса Netflix станет Рейчел Уэтстоун. Об этом сообщили в компании, пишет The Wall Street Journal.



Представитель Netflix рассказал, что она начнет исполнять свои обязанности через несколько недель. По его словам, ей необходимо уладить все вопросы с ее нынешней работой и перейти в Netflix. В 2017 году Уэтстоун была назначена вице-президентом по вопросам коммуникаций в Facebook.

Предыдущий глава отделения по коммуникациям Netflix ​Джонатан Фридланд покинул свой пост, после того как стало известно о его расистских высказываниях, которые он допускал во время встреч с сотрудниками, сообщалось в конце июня. По словам сотрудников компании, он оскорблял афроамериканцев, о чем было доложено руководству. Фридланд заявил, что сожалеет о своих словах, и признал, что он допускал некорректные выражения.