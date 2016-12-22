Жители села в Якутии проведут референдум о полном запрете алкоголя

На севере Якутии в единый день голосования 9 сентября пройдет референдум среди жителей поселка Жиганск о полном запрете продажи алкоголя в населенном пункте. Об этом сообщили ТАСС в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

В ЦИК отметили, что избирательная комиссия одобрила проведение референдума в Жиганске. По словам главы поселка Василия Сорокина, «запрет на продажу алкоголя легче установить в небольших селах, где это решается общим сходом населения, а затем направляется в качестве законопроекта в региональный парламент». В Жиганске проживают более 3,3 тыс. человек.

В Якутии с 2012 года принимались меры по установлению «сухого закона». В июне 2018 года число населенных пунктов в Якутии, где запрещена продажа алкоголя, достигло 180, сообщал Ykt.ru.