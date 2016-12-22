В Забайкальском крае неизвестные попытались напасть на военнослужащих

В Забайкальском крае неизвестные попытались напасть на караул воинского эшелона на станции Петровский завод. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

В ночь с 27 на 28 августа неизвестные нарушили границу поста и не отреагировали на предупредительный выстрел часового. В связи с этим военнослужащий применил оружие.

«Один из нападавших был застрелен, остальные скрылись», — сообщили в пресс-службе ВВО.

При этом представители военного округа добавили, что часовой применил оружие в соответствии с Уставом гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил России.

Источник в администрации Петровск-Забайкальского района сообщил «РИА Новости», что в результате инцидента у эшелона были ранены трое местных жителей.

Источник рассказал, что ранее у них произошел конфликт с военными в привокзальном кафе. В результате один из них напал на солдат с холодным оружием. Затем они побежали за военнослужащими к эшелону.