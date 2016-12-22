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«Коммерсант» узнал о желании Алжира закупить 14 российских истребителей
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«Коммерсант» узнал о желании Алжира закупить 14 российских истребителей
Политика, 04:12
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«Коммерсант» узнал о желании Алжира закупить 14 российских истребителей

Алжир заинтересовался российскими истребителями ​МиГ-29М/М2 и хочет закупить 14 самолетов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на военные источники.

По данным газеты, сумма контракта может составить $700–800 млн, в нее включен комплект средств авиационного поражения.

«Исходим из того, что подписание твердого контракта станет возможным уже в ближайшем будущем», — сказал источник «Коммерсанта».

​Делегация Алжира присутствовала на военном форуме «Армия-2018». Издание отмечает, что последняя попытка зайти на рынок Алжира предпринималась в 2006 году.

В мае 2006 года складах корпорации МиГ арестовали контрафактные детали и устаревшие блоки МиГ-29, поставленные подмосковной компанией «Авиаремснаб». Гендиректора компании Мусаила Исмаилова и его заместителя Александра Кутумова приговорили к пяти годам и шести месяцам тюрьмы. Следствие выяснило, что «Авиаремснаб» поставлял контрафактные детали в Польшу и Алжир.

В 2009 году было возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество с поставками агрегатов к истребителям МиГ-29СМТ, которые планировалось продать в Алжир. Покупатель их забраковал, и комиссия ВВС России также выявила их непригодность для эксплуатации.

Теги: Алжир , «МиГ»
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