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В Волгоградской области завели дело за нападение на сотрудников колонии
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В Волгоградской области завели дело за нападение на сотрудников колонии
Общество, 18:40
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В Волгоградской области завели дело за нападение на сотрудников колонии

В Волгоградской области в отношении трех заключенных возбудили уголовное дело, их подозревают в нападении на сотрудников колонии. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.​

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы).

По данным следствия, ночью 19 августа несколько осужденных прошли на территорию жилой зоны колонии и ждали, пока им через забор перекинут запрещенные предметы. Нарушителей заметил во время обхода младший инспектор исправительного учреждения. Они накинулись на сотрудника колонии, но он успел по рации сообщить о нарушении, после чего заключенные попытались скрыться в подсобке теплицы. Подоспевшие сотрудники колонии обнаружили заключенных, но те оказали сопротивление.

«Дебоширов удалось усмирить, применив к ним физическую силу. В настоящее время они помещены в штрафной изолятор колонии. Потерпевшими от действий заключенных стали трое сотрудников УФСИН, один из которых сейчас находится в лечебном учреждении», — говорится в сообщении.

Также в волгоградском управлении Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) назначена служебная проверка, которая даст оценку действиям сотрудников колонии на предмет превышения ими служебных полномочий.

Теги: колония , Уголовное дело
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