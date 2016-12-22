СК потребовал арестовать подозреваемого в похищении девушки в Москве

Следователи ходатайствуют об аресте 37-летнего мужчины, подозреваемого в похищении девушки в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного главка Следственного комитета (СК) России.

Мужчину подозревают по п. «з» ч. 2 ст. 126 УК (похищение человека, совершенное из корыстных побуждений). По версии следствия, утром 25 августа подозреваемый подвозил свою знакомую до аэропорта, в пути он применил к ней силу и стал удерживать в автомобиле. После этого он позвонил ее родственникам и потребовал выкуп в $185 тыс. Для освобождения девушки полиция была вынуждена применить табельное оружие, ранив подозреваемого. Его жизни ничто не угрожает.

В начале июня в Москве задержали трех обвиняемых в похищении гендиректора одной из компаний. Трое жителей столицы подкараулили мужчину у одного из ресторанов на Ленинградском шоссе, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Обвиняемые намеревались заставить бизнесмена подписать ряд документов в их пользу. Против них возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека» (ч. 2 ст. 126 УК).