В России создали мобильные группы для борьбы с беспилотниками

В российской армии созданы мобильные группы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА). Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Отмечается, что группы созданы для внедрения опыта, который был получен российскими специалистами при выполнении боевых задач в Сирии.
Первые тактико-специальные учения мобильных групп пройдут 30 августа в Волгоградской области на аэродроме Мариновка. Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны будут отрабатывать обнаружение, принудительную посадку или уничтожение беспилотников с использованием комплексов РЭБ «Житель» и станций «Лесочек».
Ранее в августе глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что входящий в госкорпорацию холдинг «Техмаш» начал работу по созданию семейства новых боеприпасов для борьбы с беспилотниками. Разработка находится на этапе предварительных испытаний.