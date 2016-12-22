МВД рассказало об отсутствии лимита выплат для информаторов

Величина вознаграждения за предоставления полиции информации для раскрытия преступлений будет зависеть от тяжести нарушения и общественного резонанса, сообщается на сайте МВД. Уточняется, что выплачиваемая сумма ограничений не имеет.

Объявление о вознаграждении действуют с момента его размещения на сайте ведомства и до его удаления. Основанием для его выплаты станет предоставление достоверной информации.

«Решение о выплате принимается после задержания лиц, за розыск которых объявлено вознаграждение, а также после предъявления обвинения лицам, причастность которых к преступлениям установлена по представленной информации», — приводятся слова официального представителя МВД Ирины Волк. Она добавила, что также вознаграждение может быть выплачено после принятия по уголовному делу процессуальных решений, определенных приказом.

27 августа вступил в силу приказ Министерства внутренних дел о выплатах для граждан за помощь правоохранительным органам в раскрытии преступлений.

Согласно документу, чтобы официально оформить обращение к населению, МВД должно получить одобрение у департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий (ФЭД). Если ФЭД одобрит, то на сайте министерства будет опубликована информация о преступлении и сумма вознаграждения. Вознаграждения до 500 тыс. руб. можно утвердить на региональном уровне, до 3 млн руб. — у первого замглавы МВД, от 3 млн руб. — у министра внутренних дел Владимира Колокольцева.