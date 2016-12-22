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В ГИБДД спрогнозировали снижение числа погибших в ДТП до 8 тыс. в год
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В ГИБДД спрогнозировали снижение числа погибших в ДТП до 8 тыс. в год
Общество, 14:17
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В ГИБДД спрогнозировали снижение числа погибших в ДТП до 8 тыс. в год

По прогнозу ГИБДД, число жертв ДТП на российских дорогах к 2024 году сократится до 8 тыс. человек в год. Об этом заявил замглавы ведомства Владимир Кузин, сообщает ТАСС.

«К 2024 году у нас число погибших должно сократиться до 8 тыс. человек. Я думаю, что общими усилиями мы этого достигнем», — сказал он. Кузин отметил, что в прошлые годы количество погибших в авариях достигало 33 тыс. человек. По его словам, «это невосполнимые потери», так, в 2017 году количество погибших в ДТП в России составило около 20 тыс. человек.

Кузин добавил, что несколько лет назад начала действовать федеральная целевая программа, предусматривающая «выделение значительного количества денег» для проведения мероприятий, направленных на разъяснение различных инженерно-технических, социальных и правовых норм.

ГАИ решила снижать смертность при помощи «алкозамков» и движения по кругу
Общество

В апреле в ГИБДД рассказали о разработке плана по снижению смертности на дорогах. В частности, ведомство предложило усилить борьбу с пьянством за рулем, сделать процесс получения прав сложнее и более активно использовать круговые перекрестки. Среди предложенных ГИБДД мер предлагалось внедрить «алкозамки» — устройства, не позволяющие завести двигатель автомобиля, пока водитель не подтвердит, что трезв.

План по снижению смертности в ДТП практически до нуля был утвержден премьер-министром России Дмитрием Медведевым в январе. По данным экспертов правительства, ежегодные экономические потери страны от ДТП составляют около 2% ВВП.

Теги: ГИБДД , ДТП , статистика
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