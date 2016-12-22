Главу муниципалитета Петербурга отправили под домашний арест

Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест главу администрации муниципального образования «Смольнинское» Санкт-Петербурга Наталью Смирнову, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщаетcя в Telegram объединенной пресс-службы городских судов.

Отмечается, что Смирнова полностью признала вину. По версии следствия, Смирнова с 30 апреля по 9 ноября 2015 года, воспользовавшись служебным положением, обеспечила компании «Инвест+» победу в конкурсе на благоустройство внутридомовой территории жилых домов. В результате компания получила не менее 80 млн руб., в том числе в счет оплаты фактически невыполненных работ и неиспользованных материалов на сумму 8,9 млн руб.

25 августа ГУ МВД по городу сообщало, что вторым фигурантом дела о мошенничестве в сфере контрактов на благоустройство территории является гендиректор коммерческой организации. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.