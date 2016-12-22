Группа «М.Видео-Эльдорадо» собралась выплатить дивиденды за 2018 год

«В финансовую модель 2019 года заложена выплата дивидендов в размере 50% чистой прибыли за 2018 год, но окончательное решение о выплате остается за акционерами и советом директоров», — сообщила журналистам финансовый директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Соколова на презентации полугодовых финансовых результатов компании, передает корреспондент РБК.

Ранее президент группы Александр Тынкован говорил, что «М.Видео» не будет выплачивать дивиденды — компания планировала инвестировать эти средства в покупку у своего владельца финансовой группы «Сафмар» семьи Михаила и Саит-Салама Гуцериевых сети MediaMarkt. Не выплачивала их компания и за 2017 год, анонсировав, что выйти с предложением о выплате менеджмент намерен только по итогам 2019 года.

По итогам первого полугодия 2018 года операционная прибыль группы «М.Видео-Эльдорадо» (учитывает показатели «Эльдорадо» после 29 апреля, то есть фактически за два месяца — май и июнь) составила 6,616 млрд руб., чистая прибыль — 4,684 млрд руб.