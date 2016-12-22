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Организаторы назвали дату осеннего велопарада в Москве
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Организаторы назвали дату осеннего велопарада в Москве
Общество, 11:25
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Организаторы назвали дату осеннего велопарада в Москве

Темой осеннего велопарада в Москве будут мультфильмы, мероприятие состоится 16 сентября, рассказал организатор парада Владимир Кумов агентству «Москва».

Он сообщил, что одним из партнеров осеннего велопарада в этом году станет студия «Союзмульфильм», а участники заезда смогут приехать на мероприятие в костюмах.

Московские власти отказались согласовать «Велоночь» в центре
Общество

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры подтвердили, что велопарад пройдет 16 сентября. Маршрут участников пока не уточняется.

В мае в московском велопараде приняли участие более 30 тыс. человек, они проехали колонной по Садовому кольцу.

Теги: Москва , велопарад
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