Организаторы назвали дату осеннего велопарада в Москве
Общество, 11:25
0
Организаторы назвали дату осеннего велопарада в Москве
Темой осеннего велопарада в Москве будут мультфильмы, мероприятие состоится 16 сентября, рассказал организатор парада Владимир Кумов агентству «Москва».
Он сообщил, что одним из партнеров осеннего велопарада в этом году станет студия «Союзмульфильм», а участники заезда смогут приехать на мероприятие в костюмах.
В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры подтвердили, что велопарад пройдет 16 сентября. Маршрут участников пока не уточняется.
В мае в московском велопараде приняли участие более 30 тыс. человек, они проехали колонной по Садовому кольцу.