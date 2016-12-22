ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,99 66,78 EUR Нал. 78,87 77,60 USD Бирж. 67,28 +0,18 EUR Бирж. 78,19 +0,24 USD ЦБ. 67,79 -0,73 EUR ЦБ. 78,41 -0,84 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6711,00 +35,90 IMOEX 2295,97 +0,71% RTSI 1074,92 +0,98% Brent 75,53 -0,74% DJIA 25790,35 +0,52% Nasdaq 7945,98 +0,86%
К тушению лесного пожара под Владимиром привлекли авиацию
Лента новостей
Как частные инвесторы модернизируют сектор ЖКХ 12:40, РБК и Сбербанк Русская ривьера: как выглядят самые дорогие частные дома Сочи 12:39, Недвижимость Жизнь без скандалов: как правильно высказывать претензии 12:38, Спецпроект РБК PINK Глава эстонской разведки обвинил Россию в попытке разделить НАТО и ЕС 12:30, Политика Экс-замгубернатора Курской области получил два года колонии за взятку 12:29, Общество Люди в пустыне: как проходит фестиваль Burning Man 12:22, Стиль Роскачество нашло пестициды в импортных яблоках 12:19, Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве в последние дни лета 12:05, Общество Частные инвестиции помогают развивать инфраструктуру для пожилых людей 12:05, РБК и Сбербанк Дизайнер «Кортежа» рассказал о реакции Путина на новый лимузин 12:04, Общество Кредиторы начали банкротство сети «Я любимый» 12:01, Бизнес МИД Германии призвал ответить на действия США укреплением суверенитета ЕС 11:57, Политика В ООН обвинили власти Мьянмы в геноциде рохинджа 11:57, Политика СМИ сообщили о согласии Неймара перейти в мадридский «Реал» 11:43, Спорт Ипотечный бум в России: что будет с кредитованием дальше 11:39, Недвижимость Как живут японцы в России и что нужно знать о культуре Японии 11:37, РБК и Subaru Усманов ответил на колонку замглавреда «Ведомостей» 11:36, Бизнес Организаторы назвали дату осеннего велопарада в Москве 11:25, Общество В 2018 году в Москве родились Дональд, Герда, Джульетта и Гликерия 11:20, Общество Польза вечной мерзлоты: как вода на Луне может помочь человечеству 11:16, Стиль Леонид Богуславский: как подготовиться к триатлону в 62 года 11:14, Партнерский материал Додон назвал протесты в Молдавии позором для демократии 11:06, Политика Пришла повестка: как бизнес выбирает между двумя версиями госкапитализма 11:03, Мнение К тушению лесного пожара под Владимиром привлекли авиацию 10:59, Общество Чего ожидает «цифровое» поколение от своей работы 10:56, Партнерский материал Инвесторы приготовились к худшему: цена биткоина может упасть до $3 тыс. 10:48, Крипто На Ставрополье в ДТП с маршруткой погибли два человека 10:46, Общество Бизнес без опасности: как изменились атаки хакеров и кто стал мишенью 10:38, РБК и Microsoft
К тушению лесного пожара под Владимиром привлекли авиацию
Общество, 10:59
0
К тушению лесного пожара под Владимиром привлекли авиацию

Лесной пожар в Петушинском районе Владимирской области тушат 336 человек и 70 единиц техники. Об этом говорится в сообщении регионального ГУ МЧС, поступившем в РБК. Спасатели переведены в режим повышенной готовности.

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону, тушение пожара осложняет трудная проходимость местности. «Тяжелая техника работать там не может, поскольку местность болотистая. Наши сотрудники работают пешим порядком», — пояснила представитель МЧС. Она добавила, что тушение пожара продолжается с помощью авиации. По ее словам, угрозы населенным пунктам нет.

Пожар в Петушинском районе начался 25 августа. На следующий день его удалось локализовать на площади 500 га, из них 300 га составляет площадь активного тления.

Теги: Владимирская область , лесной пожар
Главное
«Силовые машины» сделают газовые турбины на замену Siemens Бизнес
Материалы по теме
В Крымском природном заповеднике вновь начался лесной пожар Общество
ГИБДД перекрыла дорогу из Ялты в центр Крыма из-за лесного пожара Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter