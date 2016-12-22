К тушению лесного пожара под Владимиром привлекли авиацию

Лесной пожар в Петушинском районе Владимирской области тушат 336 человек и 70 единиц техники. Об этом говорится в сообщении регионального ГУ МЧС, поступившем в РБК. Спасатели переведены в режим повышенной готовности.
Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону, тушение пожара осложняет трудная проходимость местности. «Тяжелая техника работать там не может, поскольку местность болотистая. Наши сотрудники работают пешим порядком», — пояснила представитель МЧС. Она добавила, что тушение пожара продолжается с помощью авиации. По ее словам, угрозы населенным пунктам нет.
Пожар в Петушинском районе начался 25 августа. На следующий день его удалось локализовать на площади 500 га, из них 300 га составляет площадь активного тления.