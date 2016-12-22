Семья индийского режиссера Раджа Капура решила продать его студию

В Индии продадут студию актера и режиссера Раджа Капура, основанную им 70 лет назад. Такое решение приняли его наследники, пишет газета Times of India.

Издание сообщает, что сыновья и дочери Капура начали переговоры о продаже здания R.K.Studios в Мумбае. В 2017 году в студии произошел пожар. По словам сына режиссера Риши Капура, инвестиции в реставрацию здания не оправдались.

Радж Капур родился в 1924 году. Свою карьеру в кино он начал в 1935 году качестве актера. Свой первый фильм он снял в 1947 году. Его картина «Бродяга» была участником основной программы Каннского кинофестиваля в 1953 году.

Капур получил восемь наград индийской премии Filmfare Awards, в том числе за лучшую мужскую роль, лучшую режиссуру и лучший фильм. Кроме того, он стал обладателем двух наград за лучший фильм на хинди Национальной кинопремии Индии. В 1988 году он скончался после осложнений, вызванных астмой.