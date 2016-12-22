В Пензенской области арестовали организаторов «пирамиды» на 1 млрд руб.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли работу преступной группы из Пензенской области, подозреваемой в создании финансовой пирамиды, ущерб от действий которых превысил 1 млрд руб., четверо подозреваемых арестованы, сообщается на сайте МВД.

В полиции рассказали, что с 2012 года преступники принимали от граждан инвестиции, обещая им выплату до 60% годовых. Злоумышленники уверяли своих вкладчиков, что они инвестируют средства в проекты, связанные с рынком недвижимости, однако на самом деле дивиденды выплачивались из выплат от новых клиентов.

«По предварительным данным, количество пострадавших превышает 3 тыс. человек, которым причинен ущерб на сумму свыше миллиарда рублей», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным правоохранителей, преступная группа действовала в шести регионах, злоумышленники открыли девять филиалов «пирамиды», управлявшейся из Пензы. Полицейские провели семь обысков в Москве, Санкт-Петербурге и Пензе, в результате были обнаружены документы, которые подтверждают незаконную деятельность.

По факту преступления в МВД возбудили уголовные дела о мошенничестве и организации преступного сообщества. Четверых организаторов финансовой пирамиды отправили под стражу. Принадлежащие им 22 объекта недвижимости арестовали, чтобы обеспечить возмещение ущерба.