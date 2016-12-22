СМИ узнали о ликвидации банды похитителей топлива в Мексике

В Мексике ликвидировали семерых преступников, которые пытались украсть топливо из газопровода в районе муниципалитета Пуэбла, сообщает издание El Sol de Orizaba со ссылкой на источники в полиции.

По данным издания, в числе погибших оказался и подозреваемый в организации нескольких казней в Пуэбле преступник по прозвищу «Эль Команданде 30». Его, а также несколько других злоумышленников обнаружили морские пехотинцы, выполнявшие патрулирование района.

Эту информацию подтвердила также газета El Sol de Puebla. По ее информации, увидев военных, преступники открыли огонь и были убиты ответными выстрелами.